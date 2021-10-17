Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar - Haberler
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Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar

Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Feyzioğlu, hayırseverlerden topladıkları yardımları Diyadin ilçesi Mutlu köyündeki ilkokul öğrencilerine dağıttı.

AĞRI (İHA) - Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Feyzioğlu, hayırseverlerden topladıkları yardımları Diyadin ilçesi Mutlu köyündeki ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Feyzioğlu, Diyadin ilçesine bağlı Mutlu Köyündeki ilkokul öğrenciler için başlattığı yardım kampanyası hayırseverlerden destek gördü. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırseverlerden gelen yardımlarla ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine montlar ve botlar alındı. Başkan Feyzioğlu, Diyadin ilçesine bağlı Mutlu köyünü ziyaret ederek ilkokul öğrencilerine aldıkları mont ve botları kendi eliyle giydirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Feyzioğlu, öğrencilerle bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Öğrenciler, yardımlar dolayısıyla Başkan Feyzioğlu ve hayırseverlere teşekkür etti. - AĞRI

Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar

Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar

Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar

Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar

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Haber: Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar - Haberler
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