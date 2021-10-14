Ağrı'da evlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da evlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da evlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da evlerinde kaçak ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da evlerinde kaçak ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, çeşitli tüfek ve tabancaları yurt dışından kaçak yollarla yurda sokup satmaya çalıştıkları iddia edilen S.K ve H.K'ye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda zanlıların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 63 tabanca fişeği ile 125 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili S.K ve H.K gözaltına alındı.

Ağrı'da evlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da evlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt: Acilen doktorunuza başvurunuz

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt: Acilen doktorunuza başvurunuz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Edis Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Sergio Perez Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Hava Durumu Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı'da evlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 22:52:18. #1.11#