Ağrı'da evlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

AĞRI (AA) - Ağrı'da evlerinde kaçak ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, çeşitli tüfek ve tabancaları yurt dışından kaçak yollarla yurda sokup satmaya çalıştıkları iddia edilen S.K ve H.K'ye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda zanlıların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 63 tabanca fişeği ile 125 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili S.K ve H.K gözaltına alındı.