Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe stadyumunda geçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı töreninde konuşan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, "Büyük bir coşku ile kutladığımız bayramda, bizim derdimiz vatan sevgisidir. Vatan sevgisi imandandır. Atam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyorum. Bizlere böyle güzel bir vatan bıraktı. Benim için Cumhuriyet, ülkemizin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için tek yürek olmamızdır. Çünkü herkes o gün aynı yöne baktı. Bize itfaiye teşkilatlarının yangın bölgelerine gönderilmesi için emir gelmişti. Ben emir verecek iken, Diyadin itfaiye teşkilatımız gitmek için hazırdı. İşte Cumhuriyet budur. Diyadin ilçesindeki itfaiye teşkilatının emir beklemeden Manavgat'a gitmesidir" dedi.

Konuşmasında zaman zaman duygu sözler sarf eden Balcı, Şırnak'ta yaşadığı bir örneği vererek, "Bana göre Cumhuriyet geçmişin sesi olan Nenehatun'ları, Sütçü İmamları, Çanakkale'de 250 bin şehidimizin sesi olduysa, gelecekte de Maçkalı Eren Bülbüllerin, şehit öğretmen Aybüke ve Necmettinlerin, şehidimiz Fethi Sekinlerin sesidir. Cumhuriyet gelecekteki şehitlerimizin sesidir. Bakın size bir anımı anlatacağım. 2016 yılında Şırnak'ta çukur barikat operasyonları sırasında bölgede görevliydim. Tatar aşiretinden Bayram Tatar, henüz 17 yaşındaki vatan aşığı bir kardeşimiz bizlere çay ikram ediyordu. Bayram sen artık git, dedim kendisine. Gitmem kaymakam abi dedi bana. Maçkalı Eren Bülbül gibi hain teröristler 17 yaşındaki Bayram kardeşimizi şehit ettiler. Akşam vakti onu defnettik" dedi.

Alper Balcı, konuşmasını vatan sevgisine vurgu yaparak tamamladı. Tören, bayram geçişi ve kortej yürüyüşü ile son buldu. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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