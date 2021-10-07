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Ağrı'da, "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" temalı konferans düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı'da, "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" temalı konferans düzenlendi Ağrı'da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da, "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" temalı konferans düzenlendi

AĞRI - Ağrı'da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Ağrı İl Müftülüğü, Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kültür ve Kongre Merkezi konferans salonunda program düzenledi.

Her yıl bir tema ile kutlanan programın bu yıl ki teması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" olarak belirlendi. Bu kapsamda programa davet edilen emekli İl Müftüsü Necati Akkuş, " Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konulu konferans verdi.

Programda konuşan Vali Dr. Osman Varol, "Bizlerin gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir inancımız, yaşamımız ve aile yaşantımız var. Din görevlilerimize bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir rol düşüyor" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerde başarı gösteren hocalara Vali Dr. Osman Varol tarafından plaket verildi.

Ağrı'da, Cami, Din Görevlileri ve Vefa temalı konferans düzenlendi

Ağrı'da, Cami, Din Görevlileri ve Vefa temalı konferans düzenlendi

Ağrı'da, Cami, Din Görevlileri ve Vefa temalı konferans düzenlendi

Ağrı'da, Cami, Din Görevlileri ve Vefa temalı konferans düzenlendi

Ağrı'da, Cami, Din Görevlileri ve Vefa temalı konferans düzenlendi

Ağrı'da, Cami, Din Görevlileri ve Vefa temalı konferans düzenlendi

Ağrı'da, Cami, Din Görevlileri ve Vefa temalı konferans düzenlendi

Ağrı'da,
İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri
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