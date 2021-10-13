Ağrı'da büyükbaş hayvanları çalınan aile gözyaşlarını tutamadı

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir ahıra giren hırsız, 10 büyükbaş hayvanı çaldı.

İlçeye bağlı İkizgeçe köyünde yaşayan ve tek geçim kaynağı hayvancılık olan Serhat Yalçınkaya'nın eşi ve çocukları, ahıra gittiklerinde büyükbaş hayvanlarını göremedi.

Evin çevresini kontrol ettikten sonra ahırdaki 10 büyükbaş hayvanın çalındığını anlayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri hayvanların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yalçınkaya'nın eşi ve çocukları da hayvanların çalınması nedeniyle ahırda gözyaşı dökerek hırsızlara sitem eti.