Ağrı'da 6 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; bir araçta yapılan arama neticesinde 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

(Ramazan Demir/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri