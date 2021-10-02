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Ağrı'da 6 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağrı'da 6 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; bir araçta yapılan arama neticesinde 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

(Ramazan Demir/İHA)

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