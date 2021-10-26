Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Güncel

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi Köpeği 'Çakıl'ı bulana 1000 TL ödül verecek Kırşehir'de yaşayan Kübra Daşdüzen; altı yıldır kendisi ile birlikte olan kayıp Golden cinsi köpeği için ağlamaktan şişmiş gözlerle bulunması çağrısı yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) - Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

Köpeği 'Çakıl'ı bulana 1000 TL ödül verecek

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşayan Kübra Daşdüzen; altı yıldır kendisi ile birlikte olan kayıp Golden cinsi köpeği için ağlamaktan şişmiş gözlerle bulunması çağrısı yaptı.

Mucur İlçesinde yaşayan Kübra Daşdüzen, oturduğu sitenin bahçesinde kaybolan köpeği için çağrı yaptı. Daşdüzen çağrısında, köpeğinin epilepsi hastası olduğunu ve bulana ödül de vereceğini söyledi. Bahçede Çakıl adını verdiği köpeğin oynarken kaybolduğunu anlatan Daşdüzen; "İlçede polis ve jandarmaya bilgi verdik. Bir anda köpeğim ortadan kayboldu. Köpeğim epilepsi hastası, ilaçlarını düzenli alması gerekir. 45 günlük iken köpeği almıştım. Şu an altı yaşında, vicdan sahibi insanlardan köpeğimi geri getirmelerini istiyorum. Köpeğimi sağlıklı şekilde bulana da bin lira ödül vereceğim" dedi.

İlçede belediyede köpeğin bulunabilmesi için düzenli anonslarıyla Daşdüzen ailesine yardımcı olmaya çalışıyor. Siyah kapüşonlu kıyafeti olan ve bal köpüğü rengindeki Çakıl'ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi
İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri
Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı

Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title