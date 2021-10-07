Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde İnşa Çalışmaları Devam ediyor - Haberler
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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde İnşa Çalışmaları Devam ediyor

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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde İnşa Çalışmaları Devam ediyor

İlçemizde toplam maliyeti 11 Milyon TL olan 32 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde inşa çalışmaları devam ediyor.

İlçemizde toplam maliyeti 11 Milyon TL olan 32 ünitlik Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi'nde inşa çalışmaları devam ediyor. Yapımına 2020 yılında başlanan Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alanda incelemelerde bulunan Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kaymakamımız, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin en kısa sürede tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulacağını belirtti.

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Haber: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde İnşa Çalışmaları Devam ediyor - Haberler
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