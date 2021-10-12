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Ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı

Eskişehir'deki bir apartman dairesinden gelen ağır koku şikayetini değerlendiren polis yetkilileri, eve girdiklerinde yaklaşık 7 ton çöp ile karşılaştı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki bir apartman dairesinden gelen ağır koku şikayetini değerlendiren polis yetkilileri, eve girdiklerinde yaklaşık 7 ton çöp ile karşılaştı.

Tepebaşı'na bağlı Uluönder mahallesindeki bir sitenin içinde bulunan apartmanda uzun zamandır kötü kokudan dolayı şikayetler vardı. Bir daireden yoğun şekilde kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri şüphe ve korku içinde durumu polise bildirdi. Dairenin önüne gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde şaşkına döndü.

Evin tüm odalarında yığılı vaziyette bulunan çöplerle karşılan polis ekipleri evin temizlenmesi için yetkililere bilgi verdi. Apartman sakinlerinden daire o haldeyken içinde yaşayanların olduğu ve yetkililerin evden yaklaşık 7 ton çöp çıkarttığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı

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