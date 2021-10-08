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Ağıl alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağıl alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürülürken 5 koyun telef oldu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürülürken 5 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yakaköy Mahallesi'nde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Muğla 911 Arama Kurtarma da ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, bir vatandaşın hazineden kiralayıp hayvancılık yapmak için inşa ettiği ağıla sıçradı. Alevlere teslim olan ağıldaki 5 koyun, kapısı kapalı haldeki ağıldan çıkamadı. 5 koyun, yanarak telef oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, yaklaşık 150 metrekarelik alanda etkili olan yangın daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Ağıl alevlere teslim oldu

Ağıl alevlere teslim oldu

Ağıl alevlere teslim oldu

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