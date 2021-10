Age of Empires 4 sistem gereksinimleri açıklandı 2021 Age of Empires sistem gereksinimleri neler?

Age Of Empires 4, 28 Ekim tarihinde çıkış yapacak ve Age of Empires IV'ün sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Oyunun geliştiricisi Relic Entertainment, PC platformunda 3D gerçek zamanlı strateji oyunları üreten Kanada merkezli oyun firmasıdır.

Age of Empires IV, Relic Entertainment tarafından geliştirilen ve 28 Ekim 2021'de piyasaya çıkacak olan bir gerçek zamanlı strateji video oyunudur. Age of Empires serisinin oyunudur. Görkemli grafiklere sahip Age of Empires 4'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Age of Empires IV sistem gereksinimleri

AGE OF EMPIRES 4 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U or AMD Ryzen 5 2400G | CPU with AVX support required

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 12

AGE OF EMPIRES 4 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) or AMD Ryzen 5 1600 | CPU with AVX support required

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 GPU or AMD Radeon RX 570 GPU with 4GB of VRAM

DirectX: Sürüm 12

AGE OF EMPIRES 4 KAÇ GB?

Age of Empires 4'ü oynayabilmek için temel kurulumlar dahil minimum 50 GB boş alan gerekmektedir.

