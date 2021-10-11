Ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz olayda bir kişi ağaçtan düşerek yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz olayda bir kişi ağaçtan düşerek yaralandı.

Evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaçtan aşağı düşen Recep Y. yaralandı. Yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa bindirilen yaralı vatandaş, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Sergio Perez Lewis Hamilton Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 10:59:08. #1.13#