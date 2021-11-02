Ağaçta asılı bulundu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Haberler
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Ağaçta asılı bulundu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Ağaçta asılı bulundu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

AYDIN'da, zeytin ağacına asılı bulunan inşaat ustası Erkan Koldaş'ın (31) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

AYDIN'da, zeytin ağacına asılı bulunan inşaat ustası Erkan Koldaş'ın (31) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koldaş'ı para meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iple boğarak öldürüp, intihar görüntüsü vermek için ağaca astığını itiraf eden arkadaşı B.Z. (35), tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki arazide, 25 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Erkan Koldaş'ın zeytin ağacına asılı cesedi bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan, giysilerinde yırtık olan Koldaş'ın ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak Koldaş gibi inşaat ustası olan arkadaşı B.Z.'yi, şüpheli olarak 30 Ekim'de gözaltına aldı.

HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞAZINI SIKMIŞ

B.Z., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. B.Z., ifadesinde, cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp, "Erkan Koldaş ile aramızda alacak meselesinden tartışma yaşandı. Boğuşma sırasında kendisini ittim. Yere düştü, kriz geçirdi. Ben öldüğünü ya da bayıldığını sandım. Başka bir yere götürmek için aracımın bagajına koydum. Bagaja koyduğumda kendine geldi. Daha önce buluştuğumuz metruk bir ev vardı. O eve gitmesini söyledim. Tekrar buluştuk. Elinde iple geldi. Yine boğuştuk. İpi elinden aldım. Hareketsiz kalıncaya kadar iple boğazına dolayıp, sıktım. Daha sonra cesedi aracımın bagajına koydum. Cesetten kurtulmak için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki zeytinlik alana gittim, orada ağaca astım" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ağaçta asılı bulundu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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