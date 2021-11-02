Ağaçta asılı bulundu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

AYDIN'da, zeytin ağacına asılı bulunan inşaat ustası Erkan Koldaş'ın (31) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koldaş'ı para meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iple boğarak öldürüp, intihar görüntüsü vermek için ağaca astığını itiraf eden arkadaşı B.Z. (35), tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki arazide, 25 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Erkan Koldaş'ın zeytin ağacına asılı cesedi bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan, giysilerinde yırtık olan Koldaş'ın ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak Koldaş gibi inşaat ustası olan arkadaşı B.Z.'yi, şüpheli olarak 30 Ekim'de gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.