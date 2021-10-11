Ağ çekerken fenalaşarak hayatını kaybetti

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ağ çektiği sırada fenalaşan kaptan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, av için Güllük Körfezi'ne açılan Mandalinci -2 isimli balıkçı teknesinin kaptanı 66 yaşındaki 2 çocuk 4 torun sahibi Ali Özgün, ağ çektiği sırada aniden fenalaştı.

Kaptan olduğu yere yığılırken teknedeki 4 kişi, kaptanın yardımına koştu. Teknede yaşamını yitiren Ali Özgün'ün cenazesi Torba Balıkçı Barınağı'na getirildi. Acı haberi alan kaptanın yakınları barınağa geldi. Barınağa ayrıca Sahil Güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi de sevk edildi.

Teknede yapılan incelemenin ardından kaptanın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, daha sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaptanın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. - MUĞLA