Afyonkarahisarlı kadınlar 'Kız Kardeşim Projesi'nde buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisarlı kadınlar "Kız Kardeşim Projesi"nde buluştu

Habermetre - Haberler | Toplum
Afyonkarahisarlı kadınlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın çiftçilere yönelik eğitim seferberliği "Kız Kardeşim Projesi" Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinlikle devam etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın çiftçilere yönelik eğitim seferberliği "Kız Kardeşim Projesi" Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinlikle devam etti. Programa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, farklılaşma, müşteri çözümü konularına vizyon katmak amacıyla çalıştıklarını söyledi. Girişimci kadınlar çalışıyor, bakanlık eğitim desteği veriyor.

"Kız Kardeşim Projesi"nin son durağı Afyonkarahisar'dı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında başlatılan eğitim seferberliği Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı konuşmada, program kapsamında eğitimlerin gün boyunca süreceğini söyledi.

Eğitimin ardından danışmanların kadın girişimcilerle sürekli diyalog halinde olacağını dile getiren Işıkgece, şöyle konuştu: "Farklılaştığımız sürece ayakta kalabiliriz. Herkesin yaptığı ürünleri yaparsak fiyat savaşlarında kaybediyoruz. O nedenle farklılaşma, müşteri çözümü, müşterinin işine yarayan konulara kafamızı yoruyor ve çalışıyor olmamız gerekiyor. İşte bu konularda da vizyon katmak amacıyla danışmanlarımız devrede olacak. "

Toplantıda, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Mehmet Ergün ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kız Kardeşim Projesi ile Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri'nin videoları izlendi, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirildi. Işıkgece ile il protokolü, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki Afyonkarahisar Kadın Kooperatiflerinin stantlarını gezdi. Stantlardaki ürünleri inceleyen Işıkgece, kadınlardan bilgi aldı.

Coca-Cola Vakfının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile 2015 yılından bu yana devam ettirdiği Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje, Türkiye'de 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, on ilde bin kadın girişimciye, müşteri ilişkileri ve satış, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, gıda güvenliği ile lojistik, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet reklamcılığı, etiketleme mevzuatı, gibi konu başlıkları ile eğitimler verilmesi hedefleniyor. kız kardeşim Afyonkarahisar tarım ve orman kadın girişimci eğitim proje

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Burak Sergen Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatma Şahin Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisarlı kadınlar 'Kız Kardeşim Projesi'nde buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 18:07:55. #1.13#