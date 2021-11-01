Afyonkarahisar ve iki ildeki 34 hırsızlık olayının zanlılarından biri tutuklandı

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya'da 34 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte, yıl içerisinde meydana gelen kablo, trafo ve su motoru hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı A.D. (25), M.A. ve İ.A'nın son 5 ayda, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya'da 34 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Harekete geçen JASAT ekipleri, Afyonkarahisar ve Emirdağ ilçesinde, biri hurdacı olmak üzere 6 adrese düzenlediği baskında, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 368 kilogram bakır, 300 kilogram demir ve 17 kilogram alüminyum kablo ile 5 su motorunu ele geçirdi.

Operasyonda, A.D. gözaltına alındı.

Hurdacı S.Ş. kendisine getirilen malzemelerin hırsızlık malı olduğunu bilmediğini iddia ederek, hurdaları satın aldığı 3 zanlıyı teşhis etti.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekiplerin, şüpheliler M.A. ile İ.A'yı yakalama çalışması sürüyor.

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