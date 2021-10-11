AFYONKARAHİSAR - İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi - Haberler
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AFYONKARAHİSAR - İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

AA / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR - İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

AFYONKARAHİSAR - İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi
AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri
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