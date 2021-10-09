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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuna Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 5 lokanta, 4 kıraathane, 2 dernek ve 7 uygulama noktasında 107 personelin katılımıyla eş zamanlı asayiş denetiminde bulundu.

Ekipler, 18 araca trafik kanuna muhalefetten 19 bin 916 lira para cezası keserken, aramalarda kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Bazı iş yeri ve derneklere de tutanak tutuldu.

Afyonkarahisar'da 40 bin üniversite öğrencisi bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Siber Şubesi ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) kampüslerinde stant kurarak 18 bin el broşürü dağıttı.

Ekipler, terör örgütlerinin eleman temini için öğrencileri istismar edebileceği, yasadışı bahis, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konularında yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisini bilgilendirdi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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