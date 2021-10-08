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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, daire müdürleri, amatör sporcular ve vatandaşlar, Zafer Meydan'ından Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nu kadar yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Kapalı Spor Salonu'nda programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci, yediden yetmişe herkesin spor yaptığı ve ulusal ile uluslararası turnuvalarda daha çok başarı elde etme hedefinde bir Afyonkarahisar hedefinde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından program halk oyunları, jimnastik, tekvando, muay thai, karate ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 4006 Bilim Fuarları kapsamında 2021 yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Afyon Lisesi toplantı salonundaki programda, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Dİktaş ile TÜBİTAK İl Sorumlusu Ömer Bozdağ, 80 öğretmeni 4 saatlik sunum yaptı.

Eğitimin ardından öğretmenlere katılım belgesi verildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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