Afyonkarahisar'daki kazada köye ulaşıp ihbarda bulunan öğrenci Demirel konuştu Açıklaması - Haberler
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Afyonkarahisar'daki kazada köye ulaşıp ihbarda bulunan öğrenci Demirel konuştu Açıklaması

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'daki kazada köye ulaşıp ihbarda bulunan öğrenci Demirel konuştu Açıklaması

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazadan yaralı olarak kurtulan ve yakındaki köye giderek ihbarda bulunan öğrenci, yaşadıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazadan yaralı olarak kurtulan ve yakındaki köye giderek ihbarda bulunan öğrenci, yaşadıklarını anlattı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedavisi halen İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'nde devam eden Arda Berk Demirel, yaşadığı şoku atlatmaya çalışıyor.

Demirel, AA muhabirine, aracın hızlı gittiğini anlattı.

Kaza sonrası servis aracından çıkarak köylülere haber verdiğini anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Kazadan sonra köy muhtarlığına kadar gittim, herkesi çağırdım. Daha sonra 112'yi aradım. Hızlı gidiyordu, dikkatini kaybetti. Aracı çakıla kaptırınca da ağaca vurdu. Ben araçtan çıktım, 5-6 dakikaya köye vardım. Köye giderken de çoban köpekleri arkamdan koşa koşa geldi." dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili de İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'ne gelerek, tedavi gören yaralı 2 öğrenciyi ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'daki kazada köye ulaşıp ihbarda bulunan öğrenci Demirel konuştu Açıklaması - Haberler
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