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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde devriye aracını gören plakasız motosiklet sürücüsü H.Ç, kaçmaya başladı.

Motosikleti takibe alan jandarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları H.Ç'nin üst aramasında poşet içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ç, jandarmadaki ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı beldedeki M.B. ile İ.K'dan aldığını beyan etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda, 68 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, M.B. ile İ.K'da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B. ile İ.K, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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