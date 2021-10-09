Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıya adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıya adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentteki durdurduğu bir otomobilde 3 kilogram skunk ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki F.K, N.D.K. ile H.İ.C'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yaptı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri