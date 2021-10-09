Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıya adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentteki durdurduğu bir otomobilde 3 kilogram skunk ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki F.K, N.D.K. ile H.İ.C'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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