Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında İstanbul - Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir valiz içerisindeki hoparlör içerisine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, İran uyruklu M.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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