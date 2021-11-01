Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında İstanbul - Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir valiz içerisindeki hoparlör içerisine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, İran uyruklu M.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet