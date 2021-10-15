Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Veterinerlik kavşağında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılana aramada, bir miktar kimyasal uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki G.K.ile R.K, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan G.K. tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri