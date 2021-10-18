Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde karşı toprağa gömülü halde bir ceset bulundu.

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde karşı toprağa gömülü halde bir ceset bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Burhaniye köyü çıkışında boş bir arazide hayvan otlatan yabancı uyruklu bir vatandaş toprağa gömülü halde bir kişinin cesedinin olduğunu fark etti. Durumun jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler kepçe yardımı ile cesedi toprağın atlından çıkararak otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü.

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu
İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler