Afyonkarahisar'da suç makineleri yakalandı

Afyonkarahisar'da silah ile ateş etme olayına karışıp sonra da otomobille kaçmaya çalışan ve suç kayıtları kabarık olan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar Gazlıgöl Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah ile ateş etme olayına karışıp 10 DH 968 plakalı araç ile kaçmaya çalışan şahıslar polisin müdahalesi sonrası yakalandı. Otomobil içerisinde yapılan aramada sol paspas üstü ve torpido gözünde kurusıkıdan bozma 2 adet tabanca ele geçirildi.

Araç içerisinden kaçan 1986 Afyonkarahisar doğumlu 18 kaydı bulunan Ufuk Ç. otogarda, 1994 Diyarbakır doğumlu 34 kaydı bulunan Yılmaz Ü. araç içerisinde, 2002 doğumlu 14 kaydı bulunan Ayşegül G. ve 2003 doğumlu 4 kaydı bulunan Feyza A. isimli şahıslar ise Yunus Emre Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri