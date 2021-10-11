Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden - Haberler
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Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

AFYONKARAHİSAR'da mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarpan okul servisi minibüsündeki 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarpan okul servisi minibüsündeki 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı okul servis minibüsü, iddiaya göre, mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Minibüsün tavanı, çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandı. Araçtaki 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen ölen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi.


Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri
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