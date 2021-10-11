AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI (1)

AFYONKARAHİSAR'da okul servis minibüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarptığı kazada 5 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi yakınlarında okul servis minibüsü, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada ikiye ayrılan minibüsteki öğrencilerden 5'i yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 5'i de yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntü dökümü:

HABER-KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,