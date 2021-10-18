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Afyonkarahisar'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Kültür Sanat
Afyonkarahisar'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da vefat eden 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Necmi Serdar'ın cenazesi toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da vefat eden 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Necmi Serdar'ın cenazesi toprağa verildi.

Özel bir hastanede kanser tedavisi gören ve yaşamını yitiren Serdar'ın cenazesi, Paşa Camisi'ne getirildi.

Serdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Serdar'ın ailesi ve yakınları ile Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.

Afyonkarahisar'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
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