Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı

Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar katıldı. Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin genel asayiş durumu, altyapı, ulaşım, turizm, tarım, eğitim konulara birlikte Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri gibi birçok konuda değerlendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı

Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Prens William Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Mehmet Topal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:05:08. #1.17#