Afyonkarahisar'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, takibe aldığı iki otomobili, Kırkgöz Mahallesi Akcan Parkı yakınlarında durdurdu.
Otomobillerde, sürücüler E.K, M.Ş.K. ile C.K, M.İ. ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, araçlardaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.