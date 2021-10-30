Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ali Soğukpınar (28) idaresindeki 03 SM 653 plakalı motosiklet, Atlıhisar köyü yakınlarında Ekrem Kaygusuz'un (66) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Sürücüler ile motosikletteki Ayşe Soğukpınar (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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