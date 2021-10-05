Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere 'Gastronomi Standartı Belgesi' verilecek - Haberler
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Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere "Gastronomi Standartı Belgesi" verilecek

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere

Afyonkarahisar'da, UNESCO Gastronomi Standartı Belirleme Kurulu tarafından gıda üretimi yapan işletmeleri belirli bir stantarda kavuşturmak için Afyonkarahisar Unesco Gastronomi Standartı Belgesi verilecek.

Afyonkarahisar'da, UNESCO Gastronomi Standartı Belirleme Kurulu tarafından gıda üretimi yapan işletmeleri belirli bir stantarda kavuşturmak için Afyonkarahisar Unesco Gastronomi Standartı Belgesi verilecek.

Afyonkarahisar Belediyesi toplantı salonundaki belge tanıtım toplantısına, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşcılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan katıldı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar Unesco Gastronomi Standartı Belgesine sahip olacak işletmelerin gastronomi gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlere destek vermelerini, istedi.

Sandıkcı da projenin detayları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere 'Gastronomi Standartı Belgesi' verilecek - Haberler
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