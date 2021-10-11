Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan, 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve TRT Genel Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen askeri mahrem imam E.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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