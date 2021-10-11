Afyonkarahisar'da feci kaza, 3 ölü (1)
Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü.
Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. - AFYONKARAHİSAR
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