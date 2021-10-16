Afyonkarahisar'da 'Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü' etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar'da "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Gönül Köprüsü Derneğinin işbirliyle, İmaret Camisi önünde toplanan görme engelliler ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, yürüyüşe ellerinde baston ve göz bandıyla gözlerini kapatarak eşlik etti.

Derneğin daveti üzerine katıldıkları etkinlikte gözlerini bağlayarak bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiçek, "Yürüyüş esnasında görme engelli kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları bizlerde bir nebze olsun anlamaya çalıştık. 5 dakikalık bir yürüyüşün sonunda il yöneticilerinin büyük bir sorumluğunun olduğunu bir kez daha anlamış olduk." diye konuştu.

Belediye Başkanı Zeybek de görme engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları bugün gerçekleştirilen yürüyüşte farkına vardıklarını belirterek yarından itibaren vatandaşlarla el ele vererek engelleri ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ise beyaz bastonların kendileri için özgürce dolaşma anlamı taşıdığına dikkat çekerek, kentteki esnaf ve vatandaşlardan kaldırımları çok fazla işgal etmemelerini ifade etti.

Yürüyüşün ardından Gönül Köprüsü Derneğince, kentteki görme engellilere 30, beyaz baston hediye edildi.

Yürüyüşün ardından il protokolü, dernek binasına giderek kentteki görme engelli sanatçıların seslendirdiği müzikleri dinledi.

Afyonkarahisar'da Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü etkinliği

Afyonkarahisar'da Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü etkinliği

Afyonkarahisar'da Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü etkinliği

Afyonkarahisar'da Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü etkinliği

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada 2 kardeşin uyuyakaldıkları için servise binemediği ortaya çıktı

5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada 2 kardeşin uyuyakaldıkları için servise binemediği ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Avcı Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Müge Anlı Tolga Akış Nihal Yalçın
Spor Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Devlet Bahçeli Hava Durumu Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da 'Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü' etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:05:16. #1.13#