Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki gençlerden biri öldü, diğeri yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, devrilen motosikletteki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, devrilen motosikletteki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 ABB 451 plakalı motosiklet, Taşlıca Mahallesi Zafer Yolu üzerinde devrildi.
Kazada, motosikletteki Onur Can Doğan (13) ile Yiğit Can Doğan (11) yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Onur Can Doğan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralı Yiğit Can Doğan'ın, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri