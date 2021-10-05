Afyonkarahisar'da çıkan iki ayrı yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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Afyonkarahisar'da çıkan iki ayrı yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da çıkan iki ayrı yangın büyümeden söndürüldü

Afyonkarahisar'da neredeyse aynı zamanlarda çıkan iki farklı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar'da neredeyse aynı zamanlarda çıkan iki farklı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kent merkezinde yaşanan iki farklı yangının ilki Yarenler Mahallesi'nde çıktı. Mahallede iki katlı biranın çatısından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yanındaki evlere sıçramadan söndürdü. Olayda mahalleli büyük panik yaşarken, yangın esnasında binada dairelerde kimsenin olmaması ise olası bir ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.

Buradaki yangın söndürüldükten sonra bir başka yangın ihbarı ise Dumlupınar Mahallesi'nden geldi. Zemin katında özel bir banka şubesinin de bulunduğu 6 katlı binanın çatısından dumanlar çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çatıya merdivenli araçlar çıkarak kısa sürede yangını söndürdü. Yangınların ardından itfaiye ve polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da çıkan iki ayrı yangın büyümeden söndürüldü

Afyonkarahisar'da çıkan iki ayrı yangın büyümeden söndürüldü

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Haber: Afyonkarahisar'da çıkan iki ayrı yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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