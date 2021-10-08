Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Sümer mahallesindeki Devrane parkında Afganistan uyruklu lise öğrencileri M.M.A'nın bıçakla, M.A.F'nin de darp sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan M.M.A'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, kavgaya karışan Irak uyruklu M.A.A.J. ile E.J.M.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.J.M.A, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı M.A.A.J, ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Afganistan'da Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi öldü, 143'ü yaralandı
Son dakika haber: Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısının toplamı 100'ü geçti
Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü...