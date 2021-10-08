Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sümer mahallesindeki Devrane parkında Afganistan uyruklu lise öğrencileri M.M.A'nın bıçakla, M.A.F'nin de darp sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan M.M.A'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Irak uyruklu M.A.A.J. ile E.J.M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.J.M.A, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı M.A.A.J, ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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