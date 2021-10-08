Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kaçmaya çalışan bir kişinin otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Tayfun S, Gökhan İ, ile kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü H.O'yu gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin kentteki 9 adresinde yaptığı aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ile 12 fişek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan Bayram A. Tayfun S. İsmail T. ve taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İsmail A. Hüseyin U. Hüseyin Ş. Hakkı Ç. Muhammet A. Gökhan İ. İsmail T. Ömer Deniz Ş. ve Tugay Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçeye bağlı Balmahmut köyü yakınlarında 3 Ekim'de, Bayram A. (47), İsmail A. (49), Tolga A. (28), Hüseyin Ş. (41) ve Hüseyin U. (33) ile İsmail T. (34), Ömer Deniz Ş. (30), Gökhan İ. (31), Muhammet A. (31), Tayfun S. (25), Hakkı Ç. (33) ve Tugay Ö. (28) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmış, taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etmişti.

Kavgada Tayfun S. ve Gökhan İ. silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçmaya çalışan Tolga A'ya Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarpmıştı.

Tolga A. kaldırıldığı AFSÜ Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hastaneye refakatçi olarak giden Muhammet A'da darbedilerek yaralanmıştı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından Bayram A, İsmail A, Hüseyin Ş, Hüseyin U, İsmail T, Ömer Deniz Ş, Hakkı Ç, Tugay Ö. ve tedavisi tamamlanan Muhammet A'yı gözaltına almıştı.