Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren kaza

Afyonkarahisar'da tırın devirdiği aydınlatma direği otomobilin çarpması neticesi karşı şeride fırlayıp minibüsün ön camından içeri girdi. Demir direğin yaklaşık 1 metrelik bölümünün minibüsünün ön camından içeri adeta ok gibi saplandığı olayda, minibüsün şoförü ölümden kurtulduğu olayı, "Verilmiş sadakamız varmış" diyerek anlattı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa C. idaresindeki 03 AD 239 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girip önce ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola devrilen aydınlatma direği, o sırada yoldan geçen Nasuh G. yönetimindeki 03 YB 528 plakalı aracın üstüne düştü. Daha sonra direğe arkadan gelen Bekir A.'nın kullandığı 03 BK 053 plakalı hafif ticari araç çarpınca, direk önce bir başka aracın arka kaputuna çarptı, ardından karşı şeride geçip Nuri Ç.'nin kullandığı 03 AAF 094 minibüsün ön camından içeri girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda özellikle minibüs içerisindekiler büyük korku yaşadı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ KURTULDUK"

Olayın ardından kazayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan minibüsün şoförü Nuri Ç., olayın bir anda geliştiğini kaydederek, aracın içerisinde bulunanlarla birlikte kendisinin büyük korku yaşadığını ifade etti. Nuri Ç., "Önümde tır vardı, döndü direğe çarptı. Direk yere düştü. Ona arkadan gelen araba çarptı. Direk bir anda uçtu geldi içeri girdi. Allah'a şükür verilmiş sadakamız varmış kurtulduk" dedi.

Kazanın ardından minibüste bulunan diğer yolcular da korktuklarını ve panik yaşadıklarını kaydettiler.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

(Gökten Ceylan/İHA)