AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi - Haberler
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AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü, adliyeye çıkarıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü, adliyeye çıkarıldı.

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

A.Ş, geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevke dildi.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi
AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi - Haberler
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