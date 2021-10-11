AFYONKARAHİSAR'DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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AFYONKARAHİSAR'DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bolvadin ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, gündüz saatlerinde Çay-Bolvadin karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Araç içerisindeki yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Kontrolde kaçak yollarla ilçeye geldikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçede yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

AFYONKARAHİSAR'DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

AFYONKARAHİSAR'DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

AFYONKARAHİSAR'DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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Haber: AFYONKARAHİSAR'DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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