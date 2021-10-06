Afyonkarahisar'da 23 bin 350 makaron ele geçirildi - Haberler
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Afyonkarahisar'da 23 bin 350 makaron ele geçirildi

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 23 bin 350 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 5 iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin 350 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da 5 iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin 350 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki 5 iş yerine düzenlediği baskında, 12 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 10 bin 750 dolu makaron, 87 kilo 180 gram kıyılmış tütün, 1 kilo 500 gram nargile tütünü ve 2 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan A.A, R.A, M.İ. ile M.H.B'ye adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da 23 bin 350 makaron ele geçirildi - Haberler
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