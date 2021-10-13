Afyonkarahisar'da 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.

Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünde, şüpheli K.C'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar alındı.

Jandarma ekiplerince, zanlının ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 810 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Işıl Sergen Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 21:31:41. #1.12#