Afyonkarahisar, 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'ne hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyokarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) iş birliğiyle 14-17 Ekim'de, 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) yapılacak.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, kentteki kır bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet festivali için ciddi bir çalışmanın yapıldığını ve final aşamasına girdiklerini söyledi.

Festivalin 14 Ekim'de start alacağını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Son bir haftadır Türkiye içinden festivale çok büyük bir ilgi var. Hatta biz artık gelmek isteyenlerin taleplerini karşılayamaz duruma geldik. Demek ki biz, Afyonkarahisar gastronomisini güzel tanıtmışız. Gastronomi marka şehir Afyonkarahisar ile ilgili yaklaşık 2 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden büyükelçilere, valilerden belediye başkanlarına, Ticaret ve Sanayi Odalarından ana akım medya kurumlarına kadar tanıtım çalışmaları büyük bir ilgi uyandırdı ve meyvesini vermeye başladı."

Akar, festival için yurt dışından ve içinden yüzlerce misafir ile aşçı, youtuber, blogger ve influencerin Afyonkarahisar'a geleceğini ifade etti.

"Taşın altına her zaman elimizi koyuyoruz"

TAFED Bakan Vekili ve AFPAD Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Kalkan da Türkiye'deki yiyecek ve içecek sektörünün bugün 120 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturduğunu belirtti.

Sektörde aslan payını alan 3 ilden birinin de Afyonkarahisar olduğunu aktaran Kalkan, "Bu şehir, yolların kesiştiği bir noktada. Termal ve tarih turizminin yanında artık gastronomi de eklendi. Bunlar Afyonkarahisar için gerçekten çok önemli bir değer. Bu konuda valilik, belediye başkanlığı ve dernek olarak taşın altına her zaman elimizi koyuyoruz ama bu yeterli değil. Afyonkarahisar'da çok büyük markalarımız var. Çünkü biz gıda şehriyiz. Festivalde bizim için çok önemli. Artık Hatay'ı bile geride bıraktık. Şimdi bizi Gaziantep ile kıyaslıyorlar." diye konuştu.

"Festivale 15'e yakın büyükelçi katılım sağlayacak"

Kalkan, festival için 5-6 aydır ciddi bir hazırlık yaptıklarını ve kendilerinden beklentinin de çok yüksek olduğunu anlattı.

Festivalde, Afyonkarahisar mutfağını ve değerlerini, gelen misafirlere en iyi şekilde tanıtacaklarına dikkat çeken Kalkan, şöyle devam etti:

"Festivale 15'e yakın büyükelçi katılım sağlayacak. Farklı ülkelerden 20'ye yakın usta şef ile UNESCO'nun 36 gastronomi şehrinden de katılımlar olacak. Yine yemek yazarları, gurmeler, ünlü şeflerle birlikte yoğun bir misafir ağırlayacağız. İstanbul, Ankara ve Antalya'da lansman organizasyonlarımız olacak. Bu toplantılarda da festivalimizin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız. 12 Ekim'de de Afyonkarahisar'da son toplantımızı yaparak misafirlerimizi bekleyeceğiz. "

Kalkan, festivalde misafirler için Afyonkarahisar'ın yöresel yemekleri ile dana çevirme ikram edileceğini, gastro şovlar, atölye çalışmaları ve çeşitli branşlarda yarışmalar düzenleneceğini ifade etti.