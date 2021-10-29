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AFYONKARAHİSAR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Tören geçişi Vali Gökmen Çiçek'in konuşması Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da törenler, Vali Gökmen Çiçek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Tören geçişi

Vali Gökmen Çiçek'in konuşması Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da törenler, Vali Gökmen Çiçek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Afyonkarahisar'da törenler, Vali Gökmen Çiçek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çiçek, büyük fedakarlıklar neticesinde kurulan, binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası Cumhuriyet'in milletin ortak eseri olduğunu dile getirdi.

Çiçek, 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de Cumhuriyet'in ilk ışıklarının yakıldığını belirterek, "O gün yakılan o ışık bugün hala tüm ülkemizi aydınlatmaktadır. Cumhuriyet, bugün 82 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan, onların haklarını muhafaza eden, hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir." ifadelerini kullandı.

Program, Afyon Kocatepe Üniversitesi ekibinin halk oyunları ve Afyonkarahisar Belediyesi mehter takımı gösterisinin ardından, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
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