Afşin'de üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon konseri düzenlendi - Haberler
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Afşin'de üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon konseri düzenlendi

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Afşin'de üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon konseri düzenlendi

Afşin Belediyesi kente gelen üniversite öğrencilerinin motivasyonlarını arttırılması amacıyla konser etkinliği düzenlendi.

Afşin Belediyesi kente gelen üniversite öğrencilerinin motivasyonlarını arttırılması amacıyla konser etkinliği düzenlendi.

Afşin Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Afşin Belediyesi Türk Müzik Topluluğu, İlker Kadir Yüksel şefliğinde koro ve solo olarak çeşitli halk ve sanat müziklerini seslendirdi.

Program kapsamında katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Afşin Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Kurucu Başkanı Ahmet Çelik, verilen konserle kente gelen öğrencilerin motivasyonlarını arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Sanat yaparken aynı zamanda yaptıkları çalışmalarla örnek olmayı hedeflediklerini belirten Çelik, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e teşekkür etti.

Afşin'de üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon konseri düzenlendi

Afşin'de üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon konseri düzenlendi

Afşin'de üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon konseri düzenlendi

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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