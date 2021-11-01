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"Afrika Türk İş Dünyasına Fırsatlar Sunuyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Stratejik Düşünce Enstitüsü uzmanı Mesut Hamani Massaoud, Afrika'nın sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervleriyle Ankara'nın enerji ihtiyaçlarını karşılamada alternatif adres olabileceğini söyledi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Stratejik Düşünce Enstitüsü uzmanı Mesut Hamani Massaoud, Afrika'nın sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervleriyle Ankara'nın enerji ihtiyaçlarını karşılamada alternatif adres olabileceğini söyledi. Massaoud, kıtanın Türk iş dünyasına birçok alanda fırsatlar sunduğunu da belirtti

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