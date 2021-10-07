Afrika'da Kovid-19 vakaları 1 haftada yüzde 13 azaldı - Haberler
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Afrika'da Kovid-19 vakaları 1 haftada yüzde 13 azaldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vakaları 1 haftada yüzde 13 azaldı

ADDİS Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 1 haftada yüzde 13 azaldığını açıkladı.

ADDİS Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 1 haftada yüzde 13 azaldığını açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. John Nkengasong, basına yaptığı açıklamada, 27 Eylül'den 3 Ekim'e kadar olan sürede 67 bin yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Nkengasong, kıta genelindeki Kovid-19 vakalarının 1 haftada yüzde 13 azaldığını bildirdi.

Afrika'daki aşılama oranıyla ilgili de bilgi veren Nkengasong, 1,3 milyar kişinin sadece yüzde 4,5'inin aşılandığını kaydetti.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 441 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 8 milyon 441 bin 49 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 721 bin 365'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213 bin 464'e çıktı.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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